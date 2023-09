Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Coca-Cola-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,31 USD.

Die Coca-Cola-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,31 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,40 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,20 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,30 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 276.627 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,99 USD) erklomm das Papier am 25.04.2023. Mit einem Zuwachs von 11,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 7,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.966,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.302,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.10.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,64 USD je Aktie.

