Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag mit Aufschlag

08.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 53,65 EUR.

Um 12:02 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 53,65 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 53,72 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 53,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 22.973 Stück. Bei 61,30 EUR erreichte der Titel am 02.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 14,26 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 49,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 8,57 Prozent Luft nach unten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,00 USD. Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,69 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden. Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,68 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Ende des Freitagshandels Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags freundlich

