Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Coca-Cola hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 54,86 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel bei 54,86 EUR. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,99 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 54,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,99 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.571 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 49,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Abschläge von 10,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,80 USD an.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,68 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

