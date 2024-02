Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt Stellung am Freitagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 55,48 EUR.

Mit einem Wert von 55,48 EUR bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 12:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,69 EUR an. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,45 EUR. Bei 55,49 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 8.601 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 59,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 6,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,05 EUR. Abschläge von 11,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,81 USD, nach 1,76 USD im Jahr 2022. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,00 USD aus.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.953,00 USD gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 USD je Aktie belaufen.

