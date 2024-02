Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 59,10 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 59,10 USD. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,03 USD ab. Bei 59,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 494.076 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,98 Prozent. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 12,77 Prozent sinken.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2022 mit 1,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,17 USD.

Coca-Cola gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.953,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.047,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte Coca-Cola die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

