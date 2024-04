Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag verlustreich

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 59,20 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 59,20 USD. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,19 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,48 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 259.314 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 9,78 Prozent wieder erreichen. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 13.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.948,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.195,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 30.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Coca-Cola.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

