Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 68,03 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:51 Uhr um 0,6 Prozent auf 68,03 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 67,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 475.756 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,94 USD erreichte der Titel am 04.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 57,94 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,83 Prozent.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,02 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,50 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 11.02.2025. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent auf 11,32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Am 27.04.2026 wird Coca-Cola schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,96 USD je Aktie belaufen.

