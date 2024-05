Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 62,96 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 62,96 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 62,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 62,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 254.922 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2023 auf bis zu 64,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,55 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 18,12 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,25 USD aus.

Coca-Cola ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,26 Mrd. USD im Vergleich zu 10,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr angefallen

So viel verdient Warren Buffett 2024 allein mit Dividenden

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Coca-Cola Anlegern eine Freude