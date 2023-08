Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 61,11 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 61,11 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 61,12 USD zu. Bei 60,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177.834 Coca-Cola-Aktien.

Bei einem Wert von 65,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 54,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 13,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,67 USD.

Am 26.07.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.10.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,64 USD je Aktie.

