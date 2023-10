Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 52,56 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 52,56 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,47 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 52,88 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 584.841 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,99 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 23,65 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 1,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.966,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11.302,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie.

