Blick auf Coca-Cola-Kurs

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
57,68 EUR 0,79 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 66,42 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 66,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,29 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 444.084 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Mit einem Zuwachs von 11,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 22.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

