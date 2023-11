Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 56,65 USD ab.

Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 56,65 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 56,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 594.236 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,99 USD) erklomm das Papier am 25.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,00 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,80 USD angegeben.

Am 24.10.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

