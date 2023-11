Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Coca-Cola im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 57,11 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 57,11 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,95 USD aus. Mit einem Wert von 57,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 21.018 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,56 USD). Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 10,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,00 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.953,00 USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.047,00 USD erwirtschaftet hatte.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,68 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

