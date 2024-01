Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 60,14 USD zu.

Das Papier von Coca-Cola konnte um 16:47 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 60,14 USD. Bei 59,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 65.170 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 63,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 6,00 Prozent Luft nach oben. Bei 52,55 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 14,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,80 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,68 USD je Aktie belaufen.

