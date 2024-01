Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 59,99 USD.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,2 Prozent auf 59,99 USD ab. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,70 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 33.102 Stück.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD an. Gewinne von 8,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Aktie aus.

