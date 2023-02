Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit Abschlägen

Die Coca-Cola-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 55,50 EUR. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,64 EUR. Zuletzt wechselten 218 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 65,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2022). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 14,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,88 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,83 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 25.10.2022. Es stand ein EPS von 0,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11.063,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10.044,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 15.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

McKinsey-Analysten: Metaverse soll bis 2030 bis zu 5 Billionen US-Dollar schwer sein

NYSE-Wert Coca-Cola-Aktie schwächer: Hunderte deutsche Coca-Cola-Beschäftigte haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt

Erste Schätzungen: Coca-Cola stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com