Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verliert am Vormittag

Die Coca-Cola-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 59,45 USD abwärts. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,38 USD nach. Bei 60,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via AMEX 21.858 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 67,01 USD erreichte der Titel am 26.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,29 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 54,06 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,67 USD.

Coca-Cola gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.100,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.470,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

