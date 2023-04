Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 57,28 EUR

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 62,20 USD abwärts. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 62,16 USD. Bei 62,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 281.832 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 67,20 USD erreichte der Titel am 26.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (54,02 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 15,15 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,67 USD an.

Am 14.02.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10.100,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.470,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 24.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 23.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,60 USD je Aktie belaufen.

