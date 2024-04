Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 58,86 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 58,86 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 58,81 USD. Bei 59,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 427.470 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 10,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 12,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 13.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 10.948,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.195,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Coca-Cola die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,81 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

