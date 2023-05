Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 57,87 EUR

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 12:02 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 57,81 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 58,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 57,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.176 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,31 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.02.2023 auf bis zu 54,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 24.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,64 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.959,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.502,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Coca-Cola am 25.07.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com