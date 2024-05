Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Nachmittag

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 63,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 63,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 63,16 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 62,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291.002 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 64,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,76 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 18,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,94 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,25 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11,26 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Coca-Cola am 23.07.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

