Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 60,07 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 60,07 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 60,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 424.364 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,46 USD. Dieser Kurs wurde am 20.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 54,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,08 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 24.04.2023. Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.502,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 23.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Coca-Cola.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

