Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 50,32 EUR.

Um 12:03 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 50,32 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,32 EUR. Bei 50,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.543 Coca-Cola-Aktien.

Bei 61,40 EUR erreichte der Titel am 31.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 49,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 2,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.966,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.302,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,64 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

