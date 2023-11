So entwickelt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola wird am Freitagnachmittag ausgebremst

10.11.23 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 56,33 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 56,33 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,28 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,87 USD. Zuletzt wechselten 432.904 Coca-Cola-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 15,37 Prozent Luft nach oben. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 9,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,80 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.047,00 USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,68 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie November als bester Börsenmonat: Was Investmentfonds damit zu tun haben Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start schwächer Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

