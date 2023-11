Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Freitagvormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 56,64 USD ab.

Um 22:15 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 56,64 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 56,46 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 42.002 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,69 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

November als bester Börsenmonat: Was Investmentfonds damit zu tun haben

Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start schwächer

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen