Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 58,04 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,96 EUR. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.360 Stück gehandelt.

Am 22.08.2022 markierte das Papier bei 65,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 10,93 Prozent zulegen. Am 09.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 25.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,65 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11.063,00 USD gegenüber 10.044,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.02.2023 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

