Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,0 Prozent auf 67,15 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 67,15 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 67,64 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.215.738 Coca-Cola-Aktien.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 73,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,94 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,72 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,00 USD.

Am 23.10.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11,89 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11,95 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt ab

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus