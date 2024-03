Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tritt am Mittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 54,45 EUR.

Mit einem Wert von 54,45 EUR bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 12:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 54,61 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,23 EUR. Bei 54,55 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 14.888 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 59,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 8,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (49,05 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 13.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.948,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.195,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,81 USD im Jahr 2024 aus.

