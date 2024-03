Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Montagvormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 54,54 EUR.

Das Papier von Coca-Cola legte um 09:20 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 54,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,60 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 54,55 EUR. Bisher wurden heute 6.130 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,73 Prozent. Bei einem Wert von 49,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2023). Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 11,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,00 USD.

Am 13.02.2024 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.948,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.195,00 USD in den Büchern standen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 USD je Aktie belaufen.

