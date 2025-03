Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 71,19 USD abwärts.

Um 15:48 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,19 USD ab. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 70,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.381.133 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 73,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 3,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,61 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 72,50 USD.

Coca-Cola ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10,94 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 28.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

