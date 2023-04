Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagmittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 57,53 EUR

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,53 EUR an der Tafel. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,87 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 57,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.105 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 65,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 03.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,56 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 14.02.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 10.100,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.470,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 23.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,60 USD fest.

