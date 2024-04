Aktienkurs im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Plus

11.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 59,12 USD.

Das Papier von Coca-Cola legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 59,12 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 59,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251.410 Coca-Cola-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,55 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,00 USD für die Coca-Cola-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 13.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.948,00 USD im Vergleich zu 10.195,00 USD im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Coca-Cola. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,81 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Verluste in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr eingefahren Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

