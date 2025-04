Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 71,13 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 71,13 USD nach oben. Bei 71,30 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 543.690 Coca-Cola-Aktien.

Am 04.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 3,95 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,94 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Abschläge von 18,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,02 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,50 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 11.02.2025. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent auf 11,32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 29.04.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 27.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

