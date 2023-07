Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola fällt am Nachmittag

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 59,22 USD nach.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 59,22 USD abwärts. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,22 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 59,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 345.379 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2022 markierte das Papier bei 65,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 9,53 Prozent niedriger. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,02 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 68,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 24.04.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10.502,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 23.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

