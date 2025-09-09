DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.117 +1,4%Nas22.049 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,28 -2,0%Gold3.636 -0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt Stellung am Donnerstagabend

11.09.25 20:24 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt Stellung am Donnerstagabend

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
57,59 EUR -0,51 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 67,82 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,16 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 67,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,92 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 885.391 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 8,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 10,62 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,00 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umsetzen können.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock

