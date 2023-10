Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Mittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 51,26 EUR zu.

Um 12:03 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 51,26 EUR. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 51,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 38.464 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 16,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 4,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.966,00 USD im Vergleich zu 11.302,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

