Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 54,03 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 54,03 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,29 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 57.722 Stück.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 20,04 Prozent Luft nach oben. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.966,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.302,00 USD eingefahren.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Coca-Cola die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,64 USD im Jahr 2023 aus.

