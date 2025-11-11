Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 70,95 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 70,95 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,00 USD zu. Bei 71,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 421.309 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,83 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 14,57 Prozent sinken.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 79,67 USD angegeben.

Coca-Cola gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12,56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,89 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Coca-Cola am 17.02.2026 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

