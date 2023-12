Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag behauptet

Coca-Cola im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 54,45 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:03 Uhr bei 54,45 EUR. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,66 EUR an. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,29 EUR nach. Bei 54,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.890 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (60,97 EUR) erklomm das Papier am 13.12.2022. 11,97 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,92 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 24.10.2023. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.953,00 USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.047,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

