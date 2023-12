Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Montagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 58,67 USD.

Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Bei 58,94 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,94 USD. Zuletzt wurden via New York 427.826 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 10,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,80 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.953,00 USD gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 15.02.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,68 USD im Jahr 2023 aus.

