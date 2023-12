Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Montagvormittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coca-Cola gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 58,63 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,2 Prozent auf 58,63 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 58,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 58,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 11.469 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 10,63 Prozent zulegen. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 13,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.047,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 15.02.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,68 USD je Aktie belaufen.

