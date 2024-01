Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 54,71 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:58 Uhr 0,2 Prozent auf 54,71 EUR. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 54,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,36 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 17.003 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,30 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,39 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 USD fest.

