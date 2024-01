Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 60,06 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,24 USD. Bei 60,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 515.495 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,55 USD am 07.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,80 USD angegeben.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11.953,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.047,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Coca-Cola dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NYSE-Dividendenwerte Altria, Coca-Cola und Realty Income: Was diese Aktien zu einer guten Wahl für Anleger macht