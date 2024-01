Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 59,81 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 59,81 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 59,72 USD. Bei 60,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.177 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,86 USD) erklomm das Papier am 25.04.2023. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 7,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

