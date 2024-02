Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 59,22 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 59,22 USD abwärts. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,07 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 59,68 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 439.384 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,99 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 9,74 Prozent wieder erreichen. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,33 USD angegeben.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 13.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,69 USD je Aktie aus.

