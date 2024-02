Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagvormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 59,55 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 59,55 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,39 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.889 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 8,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,56 USD am 07.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 13,42 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,33 USD.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.047,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

