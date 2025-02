Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag kaum bewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Coca-Cola-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,57 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 67,57 USD. Bei 67,85 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,08 USD nach. Bei 67,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 582.702 Coca-Cola-Aktien.

Bei 73,52 USD markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 57,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,25 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,02 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 72,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 11.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,54 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,95 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte Coca-Cola die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,93 USD fest.

