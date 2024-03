Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Nachmittag zu

Coca-Cola im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 60,58 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 60,58 USD nach oben. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,62 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,33 USD. Bisher wurden heute 746.075 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD an. 7,28 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,55 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 14,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,00 USD.

Am 13.02.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.948,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.195,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 USD fest.

