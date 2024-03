Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Coca-Cola-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,14 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 55,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 55,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.331 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (49,05 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,04 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,95 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,00 USD angegeben.

Coca-Cola ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10.948,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.195,00 USD umgesetzt.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,81 USD im Jahr 2024 aus.

