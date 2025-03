Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 69,79 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 69,79 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,77 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.136.015 Coca-Cola-Aktien.

Am 05.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,34 Prozent. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,94 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 16,98 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,50 USD an.

Am 11.02.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie eingefahren. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 28.04.2025 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

